Унаслідок ранкового обстрілу Херсона поранені троє людей, зокрема пацієнт лікарні - ОВА

Унаслідок ранкового обстрілу Херсонської області поранені троє людей, стало відомо про двох постраждалих від нічного обстрілу Микільського - у власному будинку поранення середнього ступеня тяжкості дістало подружжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Наслідки ранкових російських обстрілів Херсонщини... У Херсоні ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей", - написав Прокудін у телеграм-каналі в середу.

Як уточнив Прокудін, один із постраждалих - пацієнт медзакладу. "Чоловік, 55 років, проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина".

За даними голови ОВА, у Зеленівці внаслідок обстрілу поранено 45-річного чоловіка, "який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували. У Хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу".

"Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримало подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарі", - додав Прокудін.