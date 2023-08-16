Події

12:13 16.08.2023

Телефон ексголови Верховного Суду розблоковано і буде використано в розслідуванні інших епізодів корупції - керівник САП

1 хв читати
Телефон ексголови Верховного Суду розблоковано і буде використано в розслідуванні інших епізодів корупції - керівник САП

Розслідування в кримінальному провадженні щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва буде незабаром завершено, його телефон буде використано як доказ у розслідуванні інших епізодів корупції у Верховному Суді, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

"Телефон Князєва наразі розблоковано, він перебуває в стінах НАБУ, детективи здійснюють огляд його вмісту", - сказав Клименко на пресконференції в середу в Києві, присвяченій результатам роботи антикорупційних органів за перше півріччя 2023 року.

Керівник САП наголосив: "Можна сказати, що в цій справі, в якій повідомлено про підозру голові Верховного Суду та його спільнику, цей телефон не буде доказом, його може бути використано як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом".

Розповідаючи загалом про розслідування щодо Князєва, керівник САП сказав, що воно перебуває на завершальній стадії.

"Думаю, на початку вересня ми завершимо слідство конкретно за цим епізодом", - висловив він припущення.

Теги: #клименко #сап #князєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 16.08.2023
Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої групи, яка привласнила землю біля Києва вартістю 2 млрд грн

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої групи, яка привласнила землю біля Києва вартістю 2 млрд грн

15:30 15.08.2023
Очільник МВС повідомляє про трьох загиблих і 27 поранених унаслідок ворожого обстрілу в ніч на вівторок

Очільник МВС повідомляє про трьох загиблих і 27 поранених унаслідок ворожого обстрілу в ніч на вівторок

18:53 13.08.2023
Кількість постраждалих у результаті обстрілу Херсонщини збільшилася до 13 - МВС

Кількість постраждалих у результаті обстрілу Херсонщини збільшилася до 13 - МВС

17:59 10.08.2023
Глава МВС про підготовку до навчального року: Інформацію щодо безпеки в кожній громаді узагальнимо, рекомендації передамо МОН

Глава МВС про підготовку до навчального року: Інформацію щодо безпеки в кожній громаді узагальнимо, рекомендації передамо МОН

14:26 04.08.2023
САП подала позов про визнання необґрунтованими активів одного із заступників управління ДБР на суму понад 7 млн грн

САП подала позов про визнання необґрунтованими активів одного із заступників управління ДБР на суму понад 7 млн грн

18:14 03.08.2023
Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ

Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ

11:52 28.07.2023
В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за кришування злочинного угруповання - глава МВС

В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за кришування злочинного угруповання - глава МВС

18:12 26.07.2023
Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

12:53 24.07.2023
Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

Очільника Державної судової адміністрації викрито на підбурюванні до давання хабара суддям Верховного Суду

20:01 20.07.2023
Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід ексголові Верховного Суду

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід ексголові Верховного Суду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів

Унаслідок російських обстрілів Донеччини загинули четверо людей, семеро дістали поранення - голова ОВА

Малюк: Морські дрони, які атакували Кримський міст, корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG є технічною розробкою СБУ

Окупанти атакували порти Одещини безпілотниками типу "Shahed-136/131", 13 із них знищено

Сили оборони звільнили від окупантів Урожайне на Донеччині

ОСТАННЄ

Правоохоронці передали до суду справу екснардепа, обвинуваченого в закликах до зміни кордонів України, легалізації майна та шахрайстві

Сили оборони України посилюють тиск у західній частині Запорізької області - ISW

Ворожий БПЛА влучив у Ренійському порту у склади, горіла техніка і шрот - Єрмак

РФ розпочала розгортання власного виробництва БПЛА, створених на основі іранських Shahed - британська розвідка

Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів

В одному з портів Дунаю внаслідок атаки ударних дронів РФ постраждали зерносховища та складські приміщення

Росіяни за добу завдали 100 ударів по території Запорізької області - голова ОВА

Унаслідок російських обстрілів Донеччини загинули четверо людей, семеро дістали поранення - голова ОВА

Малюк: Морські дрони, які атакували Кримський міст, корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG є технічною розробкою СБУ

Трампа і ще 18 обвинувачених у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія після явки буде відправлено до в'язниці округу Фултон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА