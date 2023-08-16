Телефон ексголови Верховного Суду розблоковано і буде використано в розслідуванні інших епізодів корупції - керівник САП

Розслідування в кримінальному провадженні щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва буде незабаром завершено, його телефон буде використано як доказ у розслідуванні інших епізодів корупції у Верховному Суді, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

"Телефон Князєва наразі розблоковано, він перебуває в стінах НАБУ, детективи здійснюють огляд його вмісту", - сказав Клименко на пресконференції в середу в Києві, присвяченій результатам роботи антикорупційних органів за перше півріччя 2023 року.

Керівник САП наголосив: "Можна сказати, що в цій справі, в якій повідомлено про підозру голові Верховного Суду та його спільнику, цей телефон не буде доказом, його може бути використано як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом".

Розповідаючи загалом про розслідування щодо Князєва, керівник САП сказав, що воно перебуває на завершальній стадії.

"Думаю, на початку вересня ми завершимо слідство конкретно за цим епізодом", - висловив він припущення.