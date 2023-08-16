Події

10:22 16.08.2023

В одному з портів Дунаю внаслідок атаки ударних дронів РФ постраждали зерносховища та складські приміщення

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В одному з портів Дунаю внаслідок атаки ударних дронів РФ постраждали зерносховища та складські приміщення

Унаслідок влучань дронів у результаті атаки росіян у ніч на середу, в одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС", - написав Кіпер у телеграмі у середу вранці.

За його словами, російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками двічі за цю ніч. Їх основною метою була портова і зернова інфраструктура на півдні області. Загиблих і постраждалих немає.

Раніше Кіпер повідомив, що Силами протиповітряної оборони вночі, 16 серпня, над Одеською областю було знищено 11 ударних безпілотників.

 

 

Теги: #зерно #одеська_область #обстріли

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