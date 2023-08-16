Події

09:56 16.08.2023

Унаслідок російських обстрілів Донеччини загинули четверо людей, семеро дістали поранення - голова ОВА

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Унаслідок російських обстрілів Донеччини загинули четверо людей, семеро дістали поранення - голова ОВА

Російські окупанти минулої доби продовжували обстріли населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок обстрілів четверо мирних жителів загинули, семеро дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На горлівському напрямку у Торецькій громаді у Північному поранено двох людей, пошкоджено п'ять будинків і адмінбудівлю; у Дружбі пошкоджено будинок. По Костянтинівці ворог випустив чотири залпи зі "Смерчів" - пошкоджено дев'ять будинків, газогін і дві лінії електропередач. У Часовоярській громаді пошкоджено чотири будинки. В Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено декілька будинків", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На лисичанському напрямку в Сіверську одна людина загинула і троє поранені, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено два будинки. У Лиманській громаді одна людина загинула в Ямполі та одна поранена в Торському.

На волноваському напрямку пошкоджено господарську споруду в Богоявленці, російські окупанти обстріляли Максимівку та Вугледар.

На донецькому напрямку вранці росіяни обстріляли з танків дві вулиці Авдіївки. У Курахівській громаді з "Ураганів" обстріляно сільгосппідприємство.

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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