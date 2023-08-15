Події

22:54 15.08.2023

Окупанти за день 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії та мінометів

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Окупанти за день 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії та мінометів


Російські війська 26 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні райони Сумщини, під ударом опинилися 9 громад, повідомляється у зведенні обласної військової адміністрації на 21.00 вівторка.
"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 172 вибухи. Обстріли зазнали Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Шалигінська, Миколаївська, Хотинська, Новослобідська громади", - говориться в повідомленні.
За даними ОВА, Великописарівська громада зазнала обстрілів з гранатомета – зафіксовано 35 вибухів, міномету – 23 вибухи, артилерії – 16 вибухів. Окупанти відкрили вогонь з мінометів по Зноб-Новгородській громаді – 4 вибухи, Середино-Будській – 8 вибухів, Шалигінській – 11 вибухів, Хотинській – 3 вибухи, Новослобідській громаді – 19 вибухів, а також на територію Есманської громади було скинуто 12 мін. Крім того, Білопільська громада зазнала обстрілів зі ствольної артилерії - 12 вибухів, мінометів - 13 вибухів.
Як повідомляє Сумська ОВА, окупанти також відкрили вогонь з артилерії по Миколаївській сільській громаді, там зафіксовано 16 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство.
 

Теги: #україна #обстріл #сумська_область

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