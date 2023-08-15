На території заповідника "Хортиця" після підриву Каховської ГЕС виявлено нові археологічні знахідки - Мінкультури

Нові археологічні знахідки виявлено на території Національного заповідника "Хортиця" після підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Унаслідок зруйнування Каховської ГЕС росіянами та різкого спаду рівня води оголилася значна ділянка берегової смуги. Вперше за 70 років на поверхні опинилися території, які були під водами Дніпра. Берегова смуга острова Хортиця багата пам’ятками історії та археології, однак деякі з них перебувають в аварійному стані та потребують невідкладних рятівних і превентивних робіт", - ідеться в повідомленні.

Працівники заповідника "Хортиця" щодня здійснюють інспекції для забезпечення збереження цих пам’яток і знаходять археологічний матеріал. Зокрема, за цей період знайдено кількасот археологічних предметів, виготовлених із металу, кераміки та дерева, а також понад 1000 фрагментів керамічних виробів.

Згідно з повідомленням, під час виходів було знайдено археологічні знахідки, які умовно можна поділити на такі групи: кераміка різного часу та призначення, починаючи від епохи енеоліту (6-5 тис. до н. е.) і закінчуючи ХІХ століттям; знаряддя з кременю представлені стародавніми інструментами для полювання або обробки; металеві знахідки охоплюють широкий діапазон предметів, а особливий інтерес становлять монети, оскільки вони найточніше датуються і дають важливу інформацію; скло - це один із найкрихкіших матеріалів, і його знахідки трапляються набагато рідше.

"Усі виявлені археологічні знахідки проходять процес камеральної обробки та додаються до польового опису, який надалі буде основою для створення археологічного звіту", - зазначають у відомстві.