Події

18:33 15.08.2023

На території заповідника "Хортиця" після підриву Каховської ГЕС виявлено нові археологічні знахідки - Мінкультури

2 хв читати
На території заповідника "Хортиця" після підриву Каховської ГЕС виявлено нові археологічні знахідки - Мінкультури

Нові археологічні знахідки виявлено на території Національного заповідника "Хортиця" після підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Унаслідок зруйнування Каховської ГЕС росіянами та різкого спаду рівня води оголилася значна ділянка берегової смуги. Вперше за 70 років на поверхні опинилися території, які були під водами Дніпра. Берегова смуга острова Хортиця багата пам’ятками історії та археології, однак деякі з них перебувають в аварійному стані та потребують невідкладних рятівних і превентивних робіт", - ідеться в повідомленні.

Працівники заповідника "Хортиця" щодня здійснюють інспекції для забезпечення збереження цих пам’яток і знаходять археологічний матеріал. Зокрема, за цей період знайдено кількасот археологічних предметів, виготовлених із металу, кераміки та дерева, а також понад 1000 фрагментів керамічних виробів.

Згідно з повідомленням, під час виходів було знайдено археологічні знахідки, які умовно можна поділити на такі групи: кераміка різного часу та призначення, починаючи від епохи енеоліту (6-5 тис. до н. е.) і закінчуючи ХІХ століттям; знаряддя з кременю представлені стародавніми інструментами для полювання або обробки; металеві знахідки охоплюють широкий діапазон предметів, а особливий інтерес становлять монети, оскільки вони найточніше датуються і дають важливу інформацію; скло - це один із найкрихкіших матеріалів, і його знахідки трапляються набагато рідше.

"Усі виявлені археологічні знахідки проходять процес камеральної обробки та додаються до польового опису, який надалі буде основою для створення археологічного звіту", - зазначають у відомстві.

Теги: #хортиця #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:24 14.08.2023
Внаслідок нічної російської атаки в Одесі пошкоджено близько 30 культурних пам'яток

Внаслідок нічної російської атаки в Одесі пошкоджено близько 30 культурних пам'яток

16:41 28.07.2023
Кабмін призначив Карандєєва т.в.о. міністра культури

Кабмін призначив Карандєєва т.в.о. міністра культури

15:53 24.07.2023
Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО для здійснення оцінки пошкоджень об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

Найближчими днями до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО для здійснення оцінки пошкоджень об'єктів культурної спадщини - Мінкультури

00:38 21.07.2023
Ткаченко: подав заяву про відставку через непорозуміння щодо важливості культури під час війни

Ткаченко: подав заяву про відставку через непорозуміння щодо важливості культури під час війни

13:39 14.07.2023
Мінкультури включило до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій

Мінкультури включило до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій

10:44 14.07.2023
Мінкульт працює над планом заходів із порятунку культурної спадщини на постраждалих від руйнування Каховської ГЕС територіях

Мінкульт працює над планом заходів із порятунку культурної спадщини на постраждалих від руйнування Каховської ГЕС територіях

10:25 14.07.2023
Мінкультури погодив передання будинку Сікорського у власність громади Києва

Мінкультури погодив передання будинку Сікорського у власність громади Києва

09:38 14.07.2023
Ткаченко допускає проведення опитування щодо подальшої долі демонтованого з монумента "Батьківщина-Мати" герба СРСР

Ткаченко допускає проведення опитування щодо подальшої долі демонтованого з монумента "Батьківщина-Мати" герба СРСР

14:40 12.07.2023
Мінкультури презентує проєкт зі встановлення тризуба на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві 13 липня

Мінкультури презентує проєкт зі встановлення тризуба на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві 13 липня

11:38 06.07.2023
Мінкультури звернулося до ЮНЕСКО у зв'язку з ударом РФ по об'єкту Всесвітньої спадщини у Львові

Мінкультури звернулося до ЮНЕСКО у зв'язку з ударом РФ по об'єкту Всесвітньої спадщини у Львові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетного удару у Львівській області пошкоджено близько 120 будинків - Козицький

Зеленський відвідав бригади, що наступають на мелітопольському напрямку

Швеція передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже $314 млн

ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації, підозрюваного в підбурюванні до надання хабаря суддям

На півдні продовжуємо рух уперед, вибиваємо ворога - Тарнавський

ОСТАННЄ

Group DF Фірташа наполягає на безпідставності звинувачень у розкраданні газу з боку СБУ та БЕБ

Стартував демонтаж даху історичної будівлі на вул. Набережно-Хрещатицькій у Києві

Роботи на монументі "Батьківщина-мати" планується завершити до Дня державного прапора - Мінкультури

Зеленський відвідав командний пункт 10 армійського корпусу, який діє на мелітопольському напрямку

Зеленський відвідав хірургічне відділення в Запорізькій області, де надають допомогу пораненим військовослужбовцям

Шведська SKF повідомила про влучання ракети в її завод у Луцьку, де загинули троє людей, - ЗМІ

Унаслідок ракетного удару у Львівській області пошкоджено близько 120 будинків - Козицький

Зеленський відвідав бригади, що наступають на мелітопольському напрямку

На лимансько-куп'янському напрямку посилено вогневі позиції, перекинуто резерви - Череватий

Череватий: Ми наразі багато уваги приділяємо РЕБ, ворог це вже відчуває

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА