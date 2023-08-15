Волонтери ТЧХУ працюють у місцях ліквідації наслідків нічних ракетних атак РФ

Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) координують свою діяльність із рятувальними службами та місцевою владою і після ракетних атак Російської Федерації на населені пункти оперативно виїжджають до місць подій для допомоги постраждалим.

"Цієї ночі сталася чергова масована ракетна атака росіян по українських містах. Волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста перебувають у координації з рятувальними службами та органами місцевої влади по всій країні та надають усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні ТЧХУ у фейсбуці у вівторок.

Волонтери ТЧХУ надають першу психологічну допомогу постраждалим від ракетного обстрілу у Львові. Вони також видають жителям пошкоджених квартир плівку для тимчасового закриття розбитих вікон.

Волонтери також надавали першу медичну допомогу пораненим і першу психологічну допомогу постраждалим у Дніпрі.

Як розповіли в ТЧХУ, у Луцьку, де ракета поцілила в одне з промислових підприємств, волонтери перебувають у резерві "швидкої допомоги" й готові за потреби допомагати медикам.

Крім цього, волонтери ТЧХУ допомагали рятувальним службам на місці влучання ракети в Смілі (Черкаська область).

Як повідомлялося, російські окупаційні війська минулої ночі здійснили масований ракетний удар по всій території України, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житловий сектор, підприємства. Станом на 15:00 вівторка відомо про трьох загиблих і 27 поранених унаслідок масованого ракетного обстрілу ворога.

За словами заступника керівника Офісу президента Олексія Кулеби, в Луцьку пошкоджено будівлі в центрі міста та підприємство, де загинули троє людей, у Смілі - "серед уражених об'єктів - територія медзакладу" та мережі водо- й теплопостачання, у Львові "уламки ракет упали на житлові багатоповерхівки, постраждали люди, пошкоджено будинки довкола", у Дніпрі "внаслідок прильотів поранень зазнали двоє людей,... пошкоджено спортивний комплекс".

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02ZjGruN7BdkMqW5sHNSpkdM4oVWEADt7KR6b7aFXud3EVtR6DWPc3iPcYcEQ9pLRFl