Череватий: Ми наразі багато уваги приділяємо РЕБ, ворог це вже відчуває

Російські окупанти посилили радіоелектронну боротьбу і використання безпілотних літальних апаратів, в українських силах ці фактори також посилено, і вони не поступаються противнику, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Війна - це постійне змагання, і кожен намагається знайти "дошкульніші" речі, якими можна дістати противника, вивести якнайбільше його особового складу і техніки з ладу. Так, ворог, наприклад, на цьому етапі посилив і радіоелектронну боротьбу, і використання безпілотних апаратів. Наша відповідь була симетричною. Ми наразі дуже потужно і багато уваги приділяємо радіоелектронній боротьбі і ворог уже це відчуває", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Крім того, за його словами, українські сили активно використовують FPV-дрони. Череватий заявив, що ЗСУ в цих сферах не поступаються ворогові.