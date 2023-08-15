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15:49 15.08.2023

Череватий: Ми наразі багато уваги приділяємо РЕБ, ворог це вже відчуває

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Череватий: Ми наразі багато уваги приділяємо РЕБ, ворог це вже відчуває

Російські окупанти посилили радіоелектронну боротьбу і використання безпілотних літальних апаратів, в українських силах ці фактори також посилено, і вони не поступаються противнику, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Війна - це постійне змагання, і кожен намагається знайти "дошкульніші" речі, якими можна дістати противника, вивести якнайбільше його особового складу і техніки з ладу. Так, ворог, наприклад, на цьому етапі посилив і радіоелектронну боротьбу, і використання безпілотних апаратів. Наша відповідь була симетричною. Ми наразі дуже потужно і багато уваги приділяємо радіоелектронній боротьбі і ворог уже це відчуває", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Крім того, за його словами, українські сили активно використовують FPV-дрони. Череватий заявив, що ЗСУ в цих сферах не поступаються ворогові.

Теги: #зсу #реб

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