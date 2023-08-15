Події

12:16 15.08.2023

Війна в Україні забрала життя 9,44 тис. цивільних, ще 16,94 тис. поранено - ООН

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Війна в Україні забрала життя 9,44 тис. цивільних, ще 16,94 тис. поранено - ООН

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 13 серпня 2023 року становили 26 384 особи (на 30 липня - 26 015), зокрема 9 444 загиблих (9 369), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки відбулися, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4 358 чоловіків, 2 623 жінки, 285 хлопчиків і 231 дівчинка, тоді як стать 29 дітей і 1 918 дорослих наразі ще не вдалося встановити.

Серед 16 940 поранених 506 хлопчиків і 365 дівчаток, а також 285 дітей, стать яких наразі ще не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 30 липня загинуло четверо дітей і ще 17 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, а з кінця травня 2023 року - за кожні два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, за 13 днів серпня загинуло 48 цивільних. У липні кількість смертей знизилася до 161 зі 186 у червні, 174 - у травні, 181 - у квітні та березні, 144 - у лютому.

Найважчим за втратами місяцем, як вказує ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - мінімум 4 163 загиблих. У квітні 2022 року, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 820, у травні - до 547, у червні - до 429 і в липні - до 386. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинули 374 людини, у серпні - 340, у вересні - 406, у жовтні - 310, у листопаді - 187, у грудні - 206 і в січні цього року - 201.

Кількість поранених за 13 днів серпня становила 210 порівняно з 605 у липні, 679 - у червні, 685 - у травні, 493 - у квітні, 592 - у березні, 457 - у лютому, 538 - у січні цього року, 617 - у грудні та 541 - у листопаді минулого року. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 983 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 921. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1 129, червень - 1 108, травень - 1 139, квітень - 1 896, березень - 3 001. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 469 осіб.

УВКПЛ ООН уточнює, що в серпні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинули 47 осіб і ще 205 були поранені, тоді як від мін і вибухонебезпечних пережитків війни померла одна особа та було поранено п'ятьох осіб (2%).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у серпні припало 83% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 30 липня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.

 

Теги: #оон #жертви #війна

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