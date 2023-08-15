Війна в Україні забрала життя 9,44 тис. цивільних, ще 16,94 тис. поранено - ООН

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 13 серпня 2023 року становили 26 384 особи (на 30 липня - 26 015), зокрема 9 444 загиблих (9 369), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки відбулися, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4 358 чоловіків, 2 623 жінки, 285 хлопчиків і 231 дівчинка, тоді як стать 29 дітей і 1 918 дорослих наразі ще не вдалося встановити.

Серед 16 940 поранених 506 хлопчиків і 365 дівчаток, а також 285 дітей, стать яких наразі ще не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 30 липня загинуло четверо дітей і ще 17 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, а з кінця травня 2023 року - за кожні два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, за 13 днів серпня загинуло 48 цивільних. У липні кількість смертей знизилася до 161 зі 186 у червні, 174 - у травні, 181 - у квітні та березні, 144 - у лютому.

Найважчим за втратами місяцем, як вказує ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - мінімум 4 163 загиблих. У квітні 2022 року, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 820, у травні - до 547, у червні - до 429 і в липні - до 386. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинули 374 людини, у серпні - 340, у вересні - 406, у жовтні - 310, у листопаді - 187, у грудні - 206 і в січні цього року - 201.

Кількість поранених за 13 днів серпня становила 210 порівняно з 605 у липні, 679 - у червні, 685 - у травні, 493 - у квітні, 592 - у березні, 457 - у лютому, 538 - у січні цього року, 617 - у грудні та 541 - у листопаді минулого року. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 983 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 921. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1 129, червень - 1 108, травень - 1 139, квітень - 1 896, березень - 3 001. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 469 осіб.

УВКПЛ ООН уточнює, що в серпні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинули 47 осіб і ще 205 були поранені, тоді як від мін і вибухонебезпечних пережитків війни померла одна особа та було поранено п'ятьох осіб (2%).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у серпні припало 83% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 30 липня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.