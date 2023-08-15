Події

08:56 15.08.2023

У Смілі ворожа ракета влучила на територію приватного підприємства, ще одна - по медзакладу, частина міста без води

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У Смілі (Черкаська обл.) ворожа ракета поцілила на територію приватного підприємства, ще одна - по медустанові, також пошкоджено мережі водо- і теплопостачання, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Зокрема, у Смілі ракета вразила територію приватного підприємства. Ще одна влучила по території медзакладу. Обійшлося без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста без води.

На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.

 

 

 

Теги: #черкаси #ракетний_удар

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