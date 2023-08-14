Голова правління націоналізованого Сенс Банку пішов у відставку

Голова правління Сенс Банку (Київ, раніше Альфа-Банк) Дмитро Кузьмін, призначений на цю посаду три тижні тому під час націоналізації банку, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин.

Як ідеться в повідомленні банку в понеділок увечері, наглядова рада прийняла його відставку.

Тимчасово виконувачем обов'язків голови правління призначено заступницю Кузьміна Олену Зубченко, яка до націоналізації банку працювала в Мінфіні.

Зазначається, що мета такого призначення - "для забезпечення безперебійної роботи банку під пильним наглядом і у співпраці з наглядовою радою".

Наглядова рада почне процес добору та призначення нового постійного голови правління якнайшвидше, йдеться в релізі.

"Швидка трансформація Сенс Банку як сильної державної фінансової установи після нещодавньої націоналізації йде за планом", - зазначає фінустанова.