Події

19:58 14.08.2023

Глави МЗС України та Руанди обговорили подальше зміцнення двосторонньої співпраці між країнами

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Глави МЗС України та Руанди обговорили подальше зміцнення двосторонньої співпраці між країнами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 14 серпня, провів переговори з міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Руанди Вінсентом Бірутою щодо шляхів подальшого зміцнення двосторонньої співпраці між країнами.

"На продовження мого травневого візиту до Кігалі я сьогодні провів переговори з моїм руандійським колегою та другом Вінсентом Бірутою про шляхи подальшого зміцнення двосторонньої співпраці між Україною та Руандою. Ми також узгодили позиції напередодні нової сесії Генасамблеї ООН", - написав Кулеба у твіттері.

 

Теги: #мзс #руанда

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