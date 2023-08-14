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16:45 14.08.2023

ЗСУ стримують наступ окупантів на куп'янському та лиманському напрямках, ситуація складна - Маляр

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ЗСУ стримують наступ окупантів на куп'янському та лиманському напрямках, ситуація складна - Маляр

Ситуація на куп'янському та лиманському напрямках на сході України наразі складна: російські окупанти постійно атакують, українські війська відбивають атаки, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Після активізації російських військ на куп'янському та лиманському напрямках наші оборонці змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал. Зараз на Сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступив від своїх планів. Ворог наразі перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої", - написала Маляр у телеграмі у понеділок.

За її словами, на куп'янському напрямку противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Бєлгородщині, здійснює пошук слабких місць в українській обороні, а на лиманському продовжує штурмові дії з метою витіснення українських військ у районі Серебрянського лісу на Донеччині, проте безуспішно.

Противник також намагається наступати на авдіївському та мар'їнському напрямках на Донеччині з метою встановлення повного контролю над Мар'їнкою та оточення Авдіївки, розповіла заступниця міністра. "Наші оборонці не дають ворогу реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої. Ситуація там напружена і складна. Крім того, ворог постійно робить безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського", - повідомила Маляр.

 

Теги: #міноборони #зсу #маляр

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