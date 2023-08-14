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16:42 14.08.2023

ЗСУ просуваються до звільнення селища Урожайне Донецької області, біля Бахмута за тиждень звільнено 3 кв. км - Маляр

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ЗСУ просуваються до звільнення селища Урожайне Донецької області, біля Бахмута за тиждень звільнено 3 кв. км - Маляр

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках на півдні України, зокрема, продовжують визволення селища Урожайне Волноваського району Донецької області, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Тривають бої. У напрямку Урожайного, південніше і південно-східніше Старомайорського Донецької області (у Сил оборони - ІФ-У) був успіх, вони закріплюються на досягнутих рубежах. Під час наступальних дій Сили оборони таврійського напрямку продовжують визволення н. п. Урожайне", - написала Маляр у телеграмі у понеділок.

Також, за її словами, за минулий тиждень вдалося звільнити 3 кв. км біля Бахмута.

"На бахмутському напрямку тривають важкі бої. Ворог намагається зупинити просування наших військ і відновити втрачене становище в районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки. За минулий тиждень звільнену територію на бахмутському напрямку збільшено на 3 кв. км і загалом звільнена площа на бахмутському напрямку становить 40 кв. км", - розповіла Маляр.

 

Теги: #міноборони #зсу #маляр

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