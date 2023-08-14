Події

15:31 14.08.2023

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено жінку та підлітка - Синєгубов

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Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено жінку та підлітка - Синєгубов

Російські окупаційні війська обстріляли с. Бугаївка Чугуївського району, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу лікарів. Також під час обстрілу декілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги. На щастя, бригада медиків не постраждала", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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