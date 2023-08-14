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11:22 14.08.2023

Мінна безпека стане обов'язковим доповненням до шкільного курсу "Здоров'я, безпека та добробут"

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Мінна безпека стане обов'язковим доповненням до шкільного курсу "Здоров'я, безпека та добробут"

Мінна безпека стане обов'язковим доповненням до шкільного курсу "Здоров'я, безпека та добробут", повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Україна ввійшла до переліку країн, найбільш забруднених мінами: приблизно 30% її території є потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що міни та інші вибухонебезпечні предмети спричинили 100 жертв серед дітей у період із 24 лютого 2022 року по 30 липня 2023 року", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що у зв'язку з цим Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Міносвіти розробляють практикум із мінної безпеки, щоб кожен школяр знав правила, які зберігають життя і здоров'я.

Крім того, вчителям буде доступний онлайн-курс із викладання мінної безпеки для дітей різного віку.

Зазначається, що для вчителів уже доступний посібник із детальними планами, а також презентації для уроків із мінної безпеки, адаптовані для початкової та середньої школи.

Теги: #курс #безпека #школи #міни

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