Українські війська створюють нові невеликі плацдарми на окупованому лівому березі Дніпра - британська розвідка

За минулий тиждень на берегах Дніпра в нижній частині течії активізувалися дрібномасштабні бойові дії, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Українські війська проводять рейди та створюють невеликі плацдарми на нових ділянках східного берега, утримуваних російськими військами. Це доповнення до розширення плацдарму, який Україна утримує біля зруйнованого Антонівського мосту з червня 2023 року. Ймовірно, деякі з цих операцій було проведено в умовах локальної ротації російських сил", - зазначається в повідомленні у твіттері.

Крім того, триває боротьба за контроль над невеликими островами в Дніпровському лимані.

"Перед російським командуванням стоїть дилема: зміцнювати цей район або перекидати війська в райони основних контрнаступальних операцій України, розташовані далі на схід", - зазначають у британському міністерстві.