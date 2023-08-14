Події

09:27 14.08.2023

Київ засудив провокативні дії РФ у Чорному морі - МЗС

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Київ засудив провокативні дії РФ у Чорному морі - МЗС

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує провокативні дії Російської Федерації 13 серпня в Чорному морі щодо турецького суховантажу "Сукру Окан", що прямував до порту "Ізмаїл" (Одеська обл.).

"ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН із морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі", - йдеться в заяві МЗС України.

Україна висловила підтримку і солідарність із Туреччиною як зі стратегічним партнером і закликала міжнародну спільноту вжити рішучих заходів для запобігання діям РФ, що перешкоджають мирному проходженню суден у Чорному морі, наголошується в заяві.

"Росія має бути позбавлена можливості блокувати міжнародні маршрути в Чорному морі, зокрема до українських морських портів. У цьому зв’язку Україна закликає партнерів посилити зусилля задля збереження функціонування Чорноморської зернової ініціативи, яка відіграє ключову роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки", - заявило зовнішньополітичне відомство.

Теги: #рф #море #кораблі #мзс_україни

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