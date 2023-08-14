За попередньою інформацією Одещину атакують чотири групи ударних БпЛА - ОВА

Російські окупанти в ніч проти понеділка атакують Одеську область чотирма групами ударних безпілотників: три у напрямку Одеси та один на Південне, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, посилаючись на інформацію ОК "Південь".

"Попередньо відомо про 4 групи ударних БПЛА: 3 - у напрямку Одеси, 1 - у напрямку Південного", - написав Кіпер у Telegram-каналі.

Глава ОВА закликав мешканців Одещини перебувати в укриттях та не знімати роботу ПвО.

