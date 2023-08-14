Події

01:27 14.08.2023

За попередньою інформацією Одещину атакують чотири групи ударних БпЛА - ОВА

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За попередньою інформацією Одещину атакують чотири групи ударних БпЛА - ОВА

Російські окупанти в ніч проти понеділка атакують Одеську область чотирма групами ударних безпілотників: три у напрямку Одеси та один на Південне, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, посилаючись на інформацію ОК "Південь".
"Попередньо відомо про 4 групи ударних БПЛА: 3 - у напрямку Одеси, 1 - у напрямку Південного", - написав Кіпер у Telegram-каналі.
Глава ОВА закликав мешканців Одещини перебувати в укриттях та не знімати роботу ПвО.
 

Теги: #атака #україна #бпла_рф #одеська

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