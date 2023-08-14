Кількість жертв лісових пожеж на Гаваях наближається до 100

Кількість загиблих при сильних лісових пожежах в американському штаті Гаваї збільшилося до 93 людей, повідомляють у неділю американські ЗМІ.

Раніше надходили дані про 80 жертв.

Понад 2,2 тис. будівель зруйновано чи знищено, випалено майже 900 га лісових масивів.

Ще тисячі людей вимушено залишили свої будинки та розміщені у тимчасових укриттях.

Папа римський Франциск у неділю закликав молитися за жертв стихії та побажав жителям "сили, підтримки та втіхи у цей важкий час".

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США оголосило надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я у штаті.

Губернатор Гаваїв Джош Грін раніше назвав лісові пожежі "ймовірно, найбільшим стихійним лихом в історії штату". Він зазначив, що, за попередньою оцінкою, збитки становили близько $6 млрд.