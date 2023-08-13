Події

18:58 13.08.2023

Росіяни обстріляли Нікополь, люди не постраждали - Дніпропетровська ОВА

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Росіяни обстріляли Нікополь, люди не постраждали - Дніпропетровська ОВА

 Російські окупаційні війська обстріляли Нікополь - пошкоджено готель, два приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередачі, без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні ворог знову атакував Нікополь із важкої артилерії. У місті пошкоджено корпуси готелю. Пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередачі. Місцевих мешканців не зачепило", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

 

Теги: #обстріли #нікополь

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