Події

14:13 13.08.2023

У Херсоні троє поранених унаслідок обстрілу, в Бериславі окупанти скинули на лікарню боєприпаси

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У Херсоні троє поранених унаслідок обстрілу, в Бериславі окупанти скинули на лікарню боєприпаси

Троє мирних жителів Херсона постраждали внаслідок обстрілу міста російськими окупантами, повідомив у неділю керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Внаслідок ворожого обстрілу міста Херсон відомо про трьох поранених цивільних. Також ворог здійснив два скиди з дрона по території Бериславської лікарні", - написав Єрмак у Телеграм.

Про постраждалих у Бериславі не повідомляють.

Як повідомлялося, семеро мирних жителів, зокрема двоє дітей, загинули внаслідок обстрілу російськими окупантами різних населених пунктів Херсонської області за минулу добу, п'ятеро з них - у с.Широка Балка. Пізніше голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що кілька районів обласного центру залишилися без енергопостачання в неділю внаслідок обстрілу з боку окупантів. Про жертви та інші руйнування внаслідок обстрілу інформація не надходила.

 

Теги: #херсон #обстріли

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