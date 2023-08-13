Помер керівник пожежно-рятувального загону, поранений під час обстрілу Покровська 7 серпня

Керівник 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Віталій Кінц помер у неділю в Дніпровській клінічній лікарні ім. Мечникова від травм, отриманих під час обстрілу м. Покровськ Донецької області в понеділок, 7 серпня.

"Наша громада запам'ятає його вірним своїй справі, завжди готовим прийти на допомогу, відповідальним керівником, надійним товаришем, порядною, сповненою радості життя людиною. Це страшна і непоправна втрата для нас усіх. Щиро співчуваємо родині та близьким Віталія", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Покровської міської військової адміністрації.

Кінц очолював 9-й пожежно-рятувальний загін Донецької області з жовтня 2018 року, а до цього керував рятувальними загонами в Добропіллі та Краматорську. Служив у лавах ДСНС із 1996 року. Був нагороджений численними державними нагородами.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали по Покровську ударів увечері в понеділок із використанням ракетних комплексів "Іскандер". На місці загинули семеро людей, зокрема один співробітник ДСНС, ще 88 дістали поранень і травм. Двоє з них уже наступного дня померли від отриманих травм. Серед поранених - двоє дітей, один із них перебуває у важкому стані.