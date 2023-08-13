Події

03:45 13.08.2023

Росіяни обстріляли з мінометів чотири громади Сумщини

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Росіяни обстріляли з мінометів чотири громади Сумщини


 Російські окупанти за день обстріляли з мінометів чотири громади Сумщини, зафіксовано близько 50 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація у суботу ввечері.
«Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстріли зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади», - зазначено у зведенні.
За даними ОВА, окупанти відкрили вогонь з мінометів по Краснопільській громаді – 4 вибухи, Зноб-Новгородській – 35 вибухів, Білопільській – 9, Новослобідській громаді – 1 вибух.
Попередньо – без людських втрат та руйнувань громадянської інфраструктури.
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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