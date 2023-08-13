Росіяни обстріляли з мінометів чотири громади Сумщини



Російські окупанти за день обстріляли з мінометів чотири громади Сумщини, зафіксовано близько 50 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація у суботу ввечері.

«Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстріли зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади», - зазначено у зведенні.

За даними ОВА, окупанти відкрили вогонь з мінометів по Краснопільській громаді – 4 вибухи, Зноб-Новгородській – 35 вибухів, Білопільській – 9, Новослобідській громаді – 1 вибух.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань громадянської інфраструктури.

