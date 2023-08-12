Події

02:34 12.08.2023

Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії, пошкоджено 2 житлові господарства

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Протягом п'ятниці, 11 серпня, російські окупанти здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумщини, в області зафіксовано 51 вибух, обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотинська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади, повідомляє прес-служба Сумської ОВА. 

Як повідомляється, у Середино-Будській громаді ворог обстрілював із мінометів (7 вибухів) та артилерії (6 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 2 житлові господарства. Також росіяни атакували дроном-камікадзе.

У Хотинській громаді здійснено гранатометний обстріл (7 вибухів АГС). У Великописарівській громаді зафіксовано обстріл із гранатометів (18 вибухів АГС). У Юнаківській громаді росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи). У Новослобідській громаді 6 хв скинув ворог на її територію. У Краснопільській був мінометний обстріл (4 вибухи).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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