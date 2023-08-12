У Єврокомісії засудили ракетний обстріл Запоріжжя з боку РФ

Офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля Петер Стано засудив ракетний обстріл Запоріжжя з боку армії РФ, зазначивши, що військові злочини мають бути припинені.

"Росія продовжує тероризувати цивільне населення; цього разу в Запоріжжі навмисне націлюються на готелі, які приймають дитячі літні табори. Ці військові злочини мають бути зупинені", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Стано також зазначив, що всіх винних буде притягнуто до відповідальності.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю ввечері в четвер, 10 серпня, зросла до 16 осіб, серед них четверо дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.