Події

20:11 11.08.2023

У комітеті Ради планують заслухати голову ЦВК щодо ситуації з Буглаком

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У комітеті Ради планують заслухати голову ЦВК щодо ситуації з Буглаком

Комітет держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради планує заслухати голову Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олега Діденка щодо ситуації з членом ЦВК Юрієм Буглаком, повідомила голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк.

"На найближчому засіданні наш Комітет держвлади, місцевого самоврядування, регрозвитку та містобудування за ініціативи Олександра Аліксейчука планує заслухати голову Центральної виборчої комісії щодо ситуації з їхнім членом Юрієм Буглаком (нардеп VIII скликання, Блок Петра Порошенка)", - написала Шуляк на фейсбук-сторінці в п'ятницю ввечері.

Вона зазначила, що згідно з інформацією ЗМІ, Буглак виїхав за кордон і мешкає в США, при цьому продовжує отримувати заробітну плату з бюджету України.

"Сподіваємося на присутність голови ЦВК і на вичерпні відповіді на запитання членів нашого комітету", - наголосила Шуляк.

"Також запрошуємо колег із команди Петра Порошенка, членів фракції Європейська солідарність поставити запитання щодо Юрія Буглака", - додала голова партії "Слуга народу".

Повідомлялося, що фракція "Європейська Солідарність" ініціює постанову Верховної Ради про звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК.

Раніше проєкт "Схеми" від Радіо Свобода з'ясував, що член ЦВК Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і відтоді не повертався. Він живе з сім'єю в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Як з'ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати - сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень. Живучи за кордоном, Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України - "на оздоровлення", і "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І отримав цю допомогу - загалом у розмірі 230 тис. грн.

 

 

 

Теги: #цвк #голова #комітет

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