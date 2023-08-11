Події

18:46 11.08.2023

До Словенії відбули українські рятувальники для допомоги в ліквідації наслідків повені

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Українські рятувальники вирушили до Словенії для участі в ліквідаційних роботах проти наслідків повеней, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Українські рятувальники вирушили на допомогу колегам зі Словенії. Країна потерпає від повені та потребує підтримки. Відповідно до указу президента та розпорядження уряду України сформовано протипаводковий модуль, який направили для участі в ліквідаційних роботах на північному сході Республіки Словенія", - написав Клименко в телеграм-каналі у п'ятницю.

Міністр додав, що до складу групи рятувальників входять понад 50 фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій і майже 20 одиниць спеціалізованої техніки.

Клименко зазначив, що українські рятувальники мають "необхідний, а подекуди навіть безпрецедентний досвід, який допоможе якнайшвидше стабілізувати ситуацію".

"Друзі України завжди можуть розраховувати на нашу підтримку. Ми ніколи не залишимо в біді тих, хто потребує допомоги. Навіть якщо і нам самим нелегко", - наголосив глава МВС.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України доручив направити до Словенії зведений аварійно-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків повені.

Теги: #рятувальники #словенія

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