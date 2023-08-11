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14:56 11.08.2023

Усіх обласних військкомів буде звільнено - Зеленський

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Усіх обласних військкомів буде звільнено - Зеленський

Усіх обласних військкомів буде звільнено, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в п'ятницю після засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм і хабарництво у час війни - це державна зрада", - сказав він.

Буде призначено, за його словами, людей, "які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму. Їм можна довірити цю систему комплектування".

За словами Зеленського, "кожен воєнком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність цілком справедливу, повну. Звільнені воєнкоми та інші посадові особи, які мають погони і щодо яких не виявлено даних про злочин чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони і довести свою гідність, - на фронт".

Але, наголосив він, "армія не є і ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони і вигоду, - точно під суд".

За словами президента, загалом порушено 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів. 33 підозри - обласні військкоми, міські райони, працівники ВЛК, інші посадові особи.

"Зловживання в різних областях - Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось - криптовалютою. Незаконне збагачення, легалізація незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон", - зазначив він.

За словами Зеленського, "за два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз - перевірка, підготовка, пропозиції".

Теги: #звільнення #області #військком

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