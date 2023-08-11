Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетного удару в Запоріжжі

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) надавали першу медичну та психологічну допомогу після російського ракетного обстрілу ввечері в четвер у Запоріжжі.

"На місці надзвичайної ситуації працювали шість членів загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Запорізької області. Волонтери надавали першу допомогу пораненим", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери, зокрема, зупинили критичну кровотечу в одного з поранених і доправили його до лікарні.

Вони також надавали постраждалим психологічну допомогу.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти в четвер увечері атакували Запоріжжя ракетами "Іскандер-К" і влучили в готель Reikartz, також пошкоджено дві багатоповерхівки.

Постраждали 19 осіб, серед них четверо дітей.