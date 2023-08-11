Події

13:08 11.08.2023

Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетного удару в Запоріжжі

1 хв читати
Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетного удару в Запоріжжі

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) надавали першу медичну та психологічну допомогу після російського ракетного обстрілу ввечері в четвер у Запоріжжі.

"На місці надзвичайної ситуації працювали шість членів загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Запорізької області. Волонтери надавали першу допомогу пораненим", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери, зокрема, зупинили критичну кровотечу в одного з поранених і доправили його до лікарні.

Вони також надавали постраждалим психологічну допомогу.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти в четвер увечері атакували Запоріжжя ракетами "Іскандер-К" і влучили в готель Reikartz, також пошкоджено дві багатоповерхівки.

Постраждали 19 осіб, серед них четверо дітей.

Теги: #запоріжжя #допомога #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:42 11.08.2023
На території атакованого Reikartz у Запоріжжі розташовувався дитячий денний табір

На території атакованого Reikartz у Запоріжжі розташовувався дитячий денний табір

23:19 10.08.2023
Число постраждалих внаслідок атаки окупантів по Запоріжжю зросло до 16, включаючи чотирьох дітей – голова ОВА

Число постраждалих внаслідок атаки окупантів по Запоріжжю зросло до 16, включаючи чотирьох дітей – голова ОВА

22:27 10.08.2023
Гуманітарний координатор ООН в Україні про удар окупантів по готелю Reikartz у Запоріжжі: це абсолютно неприпустимо

Гуманітарний координатор ООН в Україні про удар окупантів по готелю Reikartz у Запоріжжі: це абсолютно неприпустимо

21:47 10.08.2023
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 11

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла до 11

21:35 10.08.2023
Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю пошкоджено будівлю готелю Reikartz

Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю пошкоджено будівлю готелю Reikartz

20:36 10.08.2023
Усі служби Запоріжжя на місці, рятують людей - Зеленський

Усі служби Запоріжжя на місці, рятують людей - Зеленський

20:20 10.08.2023
Один загиблий і дев'ять поранених унаслідок ракетного удару по Запоріжжю

Один загиблий і дев'ять поранених унаслідок ракетного удару по Запоріжжю

20:11 10.08.2023
Одна людина загинула після ракетної атаки по Запоріжжю

Одна людина загинула після ракетної атаки по Запоріжжю

15:59 10.08.2023
ТЧХУ за півроку передало 170 тисяч продуктових наборів жителям двох областей (оновлено)

ТЧХУ за півроку передало 170 тисяч продуктових наборів жителям двох областей (оновлено)

15:00 10.08.2023
Український проєкт “Віртуальний друг 2.0”: психологічна допомога підліткам у часи війни

Український проєкт “Віртуальний друг 2.0”: психологічна допомога підліткам у часи війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетного удару по Прикарпаттю загинула дитина, є постраждалі - ОВА

На ділянці кордону в Рівненській області збільшено кількість спостережних постів, створено нові опорні позиції, закладено міни - Наєв

СБУ повідомила про підозру екслідеру КПУ Симоненку

У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

У Київській області працює ППО - ОВА

ОСТАННЄ

Унаслідок ракетного удару по Прикарпаттю загинула дитина, є постраждалі - ОВА

Залужний провів зустріч із начальником Генштабу ЗС Словаччини, який відвідав Україну

СБУ затримала коригувальницю ворожих ударів по Одесі

Майже 75% українців вважають, що чоловіків віком від 16 до 25 років варто безперешкодно випускати за кордон для навчання

Майже 40% українців підтримують скасування ЗНО та НМТ як основного критерію добору студентів до вишів

Понад 60% українців не підтримують проведення дистанційного навчання у школах через війну

Через обстріли РФ і грозовий шторм залишаються без світла понад 500 населених пунктів

Окрім Оболонського, зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі Києва, даних про постраждалих немає - КМВА

На ділянці кордону в Рівненській області збільшено кількість спостережних постів, створено нові опорні позиції, закладено міни - Наєв

Запорізьку АЕС знову підключено до основної ЛЕП 750 кВ - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА