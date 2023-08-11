Майже 75% українців вважають, що чоловіків віком від 16 до 25 років варто безперешкодно випускати за кордон для навчання

74,1% українців вважають, що чоловіків віком від 16 до 25 років варто безперешкодно випускати за кордон для навчання, свідчить опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології.

Зокрема, на запитання, згодні чи ні респонденти з твердженням, що молодих чоловіків віком від 16 до 25 років варто безперешкодно випускати за кордон для навчання в іноземних середніх, професійних і вищих навчальних закладах, 52,2% відповіли, що повністю згодні, 21,9% - переважно згодні, 7,7% - переважно не згодні, 10,7% - взагалі не згодні, а 7,5% не змогли відповісти.

Всеукраїнське опитування проведено в період із 3 до 17 липня 2023 року. Загалом методом face-to-face було опитано 2011 респондентів віком від 18 років, які проживали на контрольованій Україною території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей та в Києві. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,8%.