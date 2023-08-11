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11:48 11.08.2023

СБУ повідомила про підозру екслідеру КПУ Симоненку

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СБУ повідомила про підозру екслідеру КПУ Симоненку

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому лідеру комуністів Петру Симоненку, який під час окупації Київщини втік до РФ у супроводі російського спецназу.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на Петра Симоненка - колишнього народного депутата, керівника забороненої Комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію рф. На період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва росії щодо його "евакуації" до країни-агресора", – йдеться у повідомленні української спецслужби у п'ятницю.

У повідомленні наголошується: "Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім «розквартирував» у власному будинку".

За інформацією СБУ, з 4 по 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію білорусі.

"Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії радянського союзу", - наголошується в повідомленні.

У повідомленні уточнюється, що це повністю прокремлівська організація, підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом Держдуми рф Геннадієм Зюгановим.

Саме за його вказівкою, як зазначають у СБУ, Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

Так, у жовтні 2022 року екс-ардеп взяв участь у так званій «22-й Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», що проходила в місті Гавана на Кубі.

"Під час свого виступу на «форумі» Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних організацій «л/днр». Крім того, за даними слідства, 21-22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з'їзді «антифашистського форуму», що відбувся в мінську», - йдеться у повідомленні.

Там Симоненко висловлювався за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї рф.

На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. 

Теги: #сбу #симоненко #підозра

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