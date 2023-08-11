Російські окупанти за добу по 9 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано дев'ять обстрілів (74 вибухи) з різних видів озброєння в Чернігівській області та дев'ять обстрілів (92 вибухи) з різних видів озброєння в Сумській області, повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграм-каналі.

Так, у Семенівській громаді Чернігівської області обстрілу зазнали Тимоновичі (п'ять приходів, імовірно міномет 120 мм), Карповичі (25 приходів, імовірно міномет 120 мм), Блешня (16 приходів, імовірно міномет 82 мм і два приходи, імовірно міномет 120 мм) та Архипівка (дев'ять приходів, імовірно міномет 120 мм).

У Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області росіяни обстріляли Камінь (два приходи, імовірно ствольна артилерія), Михальчина Слобода (два приходи, імовірно міномет 120 мм), Колос (дев'ять приходів, імовірно міномет 120 мм), Грем'яч (чотири приходи, імовірно міномет 120 мм).

У Конотопському районі Сумської області обстріляно село Бояро-Лежачі (дев'ять приходів, імовірно міномет 82 мм).

У Шосткинському районі Сумської області обстрілу зазнали Бобилівка (24 приходи, імовірно міномет 120 мм), Порохонь (чотири приходи, імовірно міномет 82 мм), Рожковичі (14 приходів, імовірно міномет 82 мм), Нововолодимирівка (п'ять приходів, імовірно міномет 82 мм), Товстодубове (вісім приходів, імовірно міномет 82 мм і два приходи, імовірно міномет 120 мм) і Середина-Буда (24 приходи, імовірно міномет 82 мм і два приходи, імовірно ствольна артилерія).

"На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - уточнюють у командуванні.