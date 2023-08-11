ПГЗК продовжує аналізувати ситуацію з обвинуваченнями ДБР у видобутку корисних копалин без дозволу

ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК), підконтрольний гірничорудній компанії Ferrexpo, продовжує відслідковувати й аналізувати ситуацію з обвинуваченнями керівництва підприємства Державним бюро розслідувань (ДБР) у видобутку корисних копалин без дозволу та подальшому їхньому продажу.

Згідно з піврічним звітом Ferrexpo, 10 січня 2023 року ДБР провело кілька обшуків у зв'язку з розслідуванням імовірного незаконного видобутку корисних копалин. Національна поліція України також провела розслідування у цій справі і провела 17 січня обшуки, і взяла зразки у відвалах.

"Позиція ПГЗК полягає в тому, що корисні копалини, які розглядаються, не є окремим мінеральним ресурсом, а є відходами - продуктами, що були отримані в результаті дроблення залізної руди під час технічного процесу виробництва залізорудних котунів", - констатується у звіті.

Також повідомляється, що 29 червня 2023р. ДБР висунуло підозри трьом представникам вищого керівництва ПГЗК і керівнику одного з підрозділів за підозрою в продажу щебеню без відповідного дозволу. Співробітники ПГЗК були затримані ДБР і згодом звільнені після внесення застави на загальну суму 122 млн грн, затверджену судом.

У звіті пояснюється, що продаж щебню упродовж багатьох років перебував під контролем Державної служби геології та надр України і був припинений групою у вересні 2021р.

"Позиція ПГЗК полягає в тому, що на підставі наявної ліцензії на видобуток ПГЗК дотримується відповідного законодавства. Група продовжує відстежувати й аналізувати ситуацію щодо оголошених ДБР підозр", - резюмується у звіті компанії.

Раніше ДБР поширило пресреліз, у якому стверджує, що керівники комбінату протиправно заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

"Співробітники ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом генпрокурора повідомили про підозру керівництву ПрАТ: керівництву правління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, керівництву фірми-прокладки, через яку здійснювали махінації", - сказано в повідомленні правоохоронців.

За їхніми даними, "готівку від продажу виводили через конвертцентри і розподіляли між учасниками злочинної групи".

ДБР зазначило, що було проведено 15 обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання топменеджерів ПрАТ, фірм-прокладок і підприємств транзитно-конвертаційного сектора.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100% частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9%-ва - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".