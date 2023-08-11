Події

01:48 11.08.2023

Доступ відвідувачів на територію Нижньої Лаври з 11 серпня тимчасово обмежать

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Доступ відвідувачів на територію Нижньої Лаври з 11 серпня тимчасово обмежать

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 7 ранку у п'ятницю, 11 серпня, тимчасово обмежить доступ відвідувачів на територію Нижньої Лаври, за винятком священиків, ченців та працівників чоловічого монастиря.

Як повідомляє прес-служба заповідника у Facebook, таке рішення було ухвалено через системне перешкоджання роботі адміністрації Києво-Печерської лаври щодо доступу до приміщень Нижньої лаври.

Проте, зазначається, що для проведення богослужінь та відвідування Києво-Печерської лаври буде відкрито храм Прп. Сергія Радонезького, храм Прп. Агапіта Печерського, храм Воскресіння Христового ("Афганська церква"), храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських з Трапезною палатою та Успенський собор.

"Просимо всіх поставитися з розумінням до цієї ситуації", - сказано в повідомленні.

 

Теги: #лавра #україна #відвідування

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