Доступ відвідувачів на територію Нижньої Лаври з 11 серпня тимчасово обмежать

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 7 ранку у п'ятницю, 11 серпня, тимчасово обмежить доступ відвідувачів на територію Нижньої Лаври, за винятком священиків, ченців та працівників чоловічого монастиря.

Як повідомляє прес-служба заповідника у Facebook, таке рішення було ухвалено через системне перешкоджання роботі адміністрації Києво-Печерської лаври щодо доступу до приміщень Нижньої лаври.

Проте, зазначається, що для проведення богослужінь та відвідування Києво-Печерської лаври буде відкрито храм Прп. Сергія Радонезького, храм Прп. Агапіта Печерського, храм Воскресіння Христового ("Афганська церква"), храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських з Трапезною палатою та Успенський собор.

"Просимо всіх поставитися з розумінням до цієї ситуації", - сказано в повідомленні.