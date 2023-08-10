Події

23:19 10.08.2023

Число постраждалих внаслідок атаки окупантів по Запоріжжю зросло до 16, включаючи чотирьох дітей – голова ОВА

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Число постраждалих внаслідок атаки окупантів по Запоріжжю зросло до 16, включаючи чотирьох дітей – голова ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю ввечері у четвер, 10 серпня, зросла до 16 осіб, серед них четверо дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
"На жаль, кількість поранених зросла до 16 осіб, серед яких четверо – діти", - написав Малашко у Telegram-каналі.
Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про 14 постраждалих, серед яких трирічна дівчинка та чотирнадцятирічний хлопець.
Проте, за даними пресслужби Нацполіції в Telegram, на 21:00 відомо про одну загиблу жінку і дев'ятьох поранених у різному ступені тяжкості.
У поліції уточнюють, що росіяни здійснили атаку за допомогою крилатої ракети "Іскандер-К" близько 19:20 у четвер.
"10 серпня росіяни в черговий раз потрапили ракетою до місця громадського відпочинку. Внаслідок влучення сталося займання транспортних засобів, припаркованих поряд з епіцентром вибуху, пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС", - сказано в повідомленні.
У відомстві доповнили, що вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури.
Зазначається, що всі спецслужби працюють на місці події.
Як повідомлялося раніше, російські окупанти в четвер увечері здійснили ракетну атаку по Запоріжжю і потрапили до готелю Reikartz, також пошкоджено дві багатоповерхівки.

Теги: #рф #атака #запоріжжя #україна

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