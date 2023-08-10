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22:27 10.08.2023

Гуманітарний координатор ООН в Україні про удар окупантів по готелю Reikartz у Запоріжжі: це абсолютно неприпустимо

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Гуманітарний координатор ООН в Україні про удар окупантів по готелю Reikartz у Запоріжжі: це абсолютно неприпустимо

Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун засуджує російську ракетну атаку по Запоріжжю ввечері в четвер, 10 серпня, зокрема відзначила пошкоджений ударом готель Reikartz, де раніше співробітники ООН зупинялися особисто, і закликала РФ дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

"Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН і наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, щойно потрапив під російський удар у Запоріжжі. Я зупинялася в цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок до міста", - йдеться у заяві Браун, опублікованій на сайті організації в четвер.

Вона наголосила, що цей готель був базою ООН для евакуації громадянських мешканців з металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі у травні минулого року.

Браун заявила, що кількість невибіркових ударів, внаслідок яких пошкоджено громадянську інфраструктуру, а також загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла неймовірних обсягів.

"В ім'я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватись своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і негайно припинити невибіркові удари по Україні", - підсумувала координатор ООН в Україні.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти в четвер увечері вдарили по Запоріжжю балістичною ракетою і влучили в готель Reikartz.

Наразі відомо про одну загиблу та 11 постраждалих, також пошкоджено дві багатоповерхівки.

 

Теги: #рф #оон #атака #запоріжжя #україна #reikartz #реакція

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