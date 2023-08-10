Події

20:11 10.08.2023

ООН закликає поновити на посаді скинутого президента Нігеру

1 хв читати
ООН закликає поновити на посаді скинутого президента Нігеру

Головною метою Організації Об’єднаних Націй є звільнення зміщеного заколотниками президента Нігеру Мохамеда Базума і повернення йому посади президента, повідомив представник Генерального секретаря ООН Фархан Гак у четвер.

"Ми закликаємо до негайного і беззастережного звільнення Мохамеда Базума і поновлення його на посаді глави держави. Наша мета полягає в тому, щоб не допустити заподіяння шкоди обраному президенту Базуму", - заявив на брифінгу Гак, відповідаючи на прохання прокоментувати екстрений саміт Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС), що відбувся в четвер.

"Ми співпрацюємо з ЕКОВАС, щоб розглянути можливості мирного врегулювання ситуації в Нігері", - додав Гак.

26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Базума, якого захопили і відсторонили від влади. Генштаб ЗС Нігеру заявив, що військове командування підтримало бійців президентської гвардії, які виступили проти Базума. Новим лідером країни було оголошено армійського генерала Абдурахмана Тчіані.

США, Франція, ЄС, Африканський союз, ЕКОВАС засудили військовий переворот. Однак його підтримали Малі та Буркіна-Фасо.

Путч у Нігері став сьомим військовим переворотом у країнах Західної та Центральної Африки менше ніж за три роки.

Теги: #президент #оон #нігер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:19 08.08.2023
Гуманітарний координатор ООН в Україні засуджує ракетні удари по Покровську - заява

Гуманітарний координатор ООН в Україні засуджує ракетні удари по Покровську - заява

09:57 07.08.2023
Нігер закриває повітряний простір - ЗМІ

Нігер закриває повітряний простір - ЗМІ

21:00 06.08.2023
Зеленський анонсував нові контакти з партнерами щодо оборонних пакетів для України

Зеленський анонсував нові контакти з партнерами щодо оборонних пакетів для України

20:43 06.08.2023
Зеленський: Кожен успіх ППО - впевненість світу, що Росія не здатна зламати спільну безпеку

Зеленський: Кожен успіх ППО - впевненість світу, що Росія не здатна зламати спільну безпеку

15:07 05.08.2023
Опитування: 77,6% українців вважають, що президент також відповідальний за корупцію в уряді та військових адміністраціях

Опитування: 77,6% українців вважають, що президент також відповідальний за корупцію в уряді та військових адміністраціях

22:58 03.08.2023
Країни ООН повинні вжити заходів проти продовольчого шантажу Росії – Блінкен

Країни ООН повинні вжити заходів проти продовольчого шантажу Росії – Блінкен

14:05 01.08.2023
Суд скасував запис у держреєстрі про зміну президента Федерації боксу України

Суд скасував запис у держреєстрі про зміну президента Федерації боксу України

01:19 01.08.2023
Війна в Україні забрала життя 9,37 тис. цивільних, ще 16,65 тис. поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя 9,37 тис. цивільних, ще 16,65 тис. поранено – ООН

18:29 31.07.2023
Лубінець звернувся до спецпредставника генсека ООН із проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні

Лубінець звернувся до спецпредставника генсека ООН із проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні

16:17 30.07.2023
Макрон негайно відреагує в разі нападів на громадян Франції в Нігері - Єлисейський палац

Макрон негайно відреагує в разі нападів на громадян Франції в Нігері - Єлисейський палац

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі служби Запоріжжя на місці, рятують людей - Зеленський

Один загиблий і дев'ять поранених унаслідок ракетного удару по Запоріжжю

Одна людина загинула після ракетної атаки по Запоріжжю

Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя почалася пожежа, є постраждалі

Окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі - голова ОВА

ОСТАННЄ

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

На вул. Олександра Довженка в Києві буде обмежено рух із 15 до 31 серпня через капітальний ремонт

Усі служби Запоріжжя на місці, рятують людей - Зеленський

Один загиблий і дев'ять поранених унаслідок ракетного удару по Запоріжжю

Одна людина загинула після ракетної атаки по Запоріжжю

Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя почалася пожежа, є постраждалі

Окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі - голова ОВА

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна мешканка

Ferrexpo судиться за Галещинське родовище залізистих кварцитів після відкликання ліцензії через санкції щодо БГЗК

ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА