ООН закликає поновити на посаді скинутого президента Нігеру

Головною метою Організації Об’єднаних Націй є звільнення зміщеного заколотниками президента Нігеру Мохамеда Базума і повернення йому посади президента, повідомив представник Генерального секретаря ООН Фархан Гак у четвер.

"Ми закликаємо до негайного і беззастережного звільнення Мохамеда Базума і поновлення його на посаді глави держави. Наша мета полягає в тому, щоб не допустити заподіяння шкоди обраному президенту Базуму", - заявив на брифінгу Гак, відповідаючи на прохання прокоментувати екстрений саміт Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС), що відбувся в четвер.

"Ми співпрацюємо з ЕКОВАС, щоб розглянути можливості мирного врегулювання ситуації в Нігері", - додав Гак.

26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Базума, якого захопили і відсторонили від влади. Генштаб ЗС Нігеру заявив, що військове командування підтримало бійців президентської гвардії, які виступили проти Базума. Новим лідером країни було оголошено армійського генерала Абдурахмана Тчіані.

США, Франція, ЄС, Африканський союз, ЕКОВАС засудили військовий переворот. Однак його підтримали Малі та Буркіна-Фасо.

Путч у Нігері став сьомим військовим переворотом у країнах Західної та Центральної Африки менше ніж за три роки.