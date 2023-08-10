Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя почалася пожежа, є постраждалі

Унаслідок обстрілу російськими окупантами об'єкта цивільної інфраструктури в Запоріжжі на місці прильоту почалася пожежа, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Відповідні служби вже працюють", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу є постраждалі, інформація про їхню кількість уточнюється.

"Наразі відомо про двох постраждалих. Вони у легкому стані, їх доставили у медзаклад", - повідомив Куртєв.