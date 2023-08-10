Події

17:59 10.08.2023

Глава МВС про підготовку до навчального року: Інформацію щодо безпеки в кожній громаді узагальнимо, рекомендації передамо МОН

2 хв читати
Глава МВС про підготовку до навчального року: Інформацію щодо безпеки в кожній громаді узагальнимо, рекомендації передамо МОН

Поліція і Державна служба України з надзвичайних ситуацій перевіряють укриття, зокрема ті, які розташовані на території навчальних закладів, після узагальнення дані з урахуванням безпекової ситуації в кожній окремій громаді передадуть до Міністерства освіти і науки, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, заступником керівника Офісу президента Олексієм Кулебою та керівниками ОВА обговорювали актуальну тему - підготовку до нового навчального року", - написав Клименко в телеграм-каналі в четвер.

Міністр наголосив: "Безпека дітей - незмінний курс роботи МВС у цьому питанні".

За його словами, ДСНС спільно з поліцією систематично проводять комісійні обстеження укриттів, зокрема тих, що розташовані на території навчальних закладів.

"Звичайно, першочергово потрібно зважати на безпекову ситуацію в кожній окремій громаді. Ми узагальнюємо ці дані і передамо рекомендації колегам із МОН", - повідомив глава МВС.

Клименко також додав, що МВС продовжує реалізовувати власні проєкти, спрямовані на формування безпечного освітнього середовища: підготовка спеціалістів з безпеки; розширення мережі класів безпеки, яких в Україні вже створено близько 1500; впровадження паспорта безпеки кожного закладу освіти, посилення безпекових заходів у закладах освіти (охорона, сигналізація, відеоспостереження тощо).

"Працюємо над тим, щоб розпочаті проєкти стали повноцінними змінами, які приносять бажаний результат. Бо ми в МВС упевнені, що освіта має бути не лише якісною, а й безпечною", - підсумував міністр.

 

Теги: #міносвіти #клименко #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 10.08.2023
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знесення 200-річного дерев'яного будинку на Ярославській у Києві

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знесення 200-річного дерев'яного будинку на Ярославській у Києві

14:59 10.08.2023
"Чорний археолог" із Хмельниччини незаконно збув скарб на аукціоні вартістю в півмільйона гривень

"Чорний археолог" із Хмельниччини незаконно збув скарб на аукціоні вартістю в півмільйона гривень

18:14 03.08.2023
Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ

Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ

16:02 02.08.2023
У Міносвіти розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни "Захист України"

У Міносвіти розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни "Захист України"

18:05 31.07.2023
Стартувало подання заяв для вступу до магістратури - Міносвіти

Стартувало подання заяв для вступу до магістратури - Міносвіти

13:54 28.07.2023
В одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий - поліція

В одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий - поліція

13:10 28.07.2023
У Львові під час отримання хабара затримали керівника міського комунального підприємства - поліція

У Львові під час отримання хабара затримали керівника міського комунального підприємства - поліція

11:52 28.07.2023
В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за кришування злочинного угруповання - глава МВС

В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за кришування злочинного угруповання - глава МВС

15:11 26.07.2023
У межах проєкту DECIDE відремонтують до 24 укриттів у навчальних закладах у 25 громадах України – МОН

У межах проєкту DECIDE відремонтують до 24 укриттів у навчальних закладах у 25 громадах України – МОН

10:41 25.07.2023
У Києві 23-річний водій збив на смерть військовослужбовця і травмував іще двох - поліція

У Києві 23-річний водій збив на смерть військовослужбовця і травмував іще двох - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна мешканка

Зеленський запросив Вселенського Патріарха відвідати Україну

РФ не має можливості виробляти нові ракети Х-22 - аналітик

Оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до/з портів України, - ВМС ЗСУ

ДБР запобігло у Вінницькій області замовному вбивству місцевого депутата

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна мешканка

Ferrexpo судиться за Галещинське родовище залізистих кварцитів після відкликання ліцензії через санкції щодо БГЗК

ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Департамент охорони культурної спадщини не погоджував знесення історичної будівлі на вул. Ярославській

Космоліт компанії Virgin Galactic стартував у новий комерційний суборбітальний політ

Протягом доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника

Суд заарештував із можливістю внесення застави одного зі спільників нардепа Гунька, викритого на хабарі в $85 тис.

Зеленський запросив Вселенського Патріарха відвідати Україну

Протягом доби відбулося близько 25 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Кілька тисяч людей довелося евакуювати в Норвегії через повені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА