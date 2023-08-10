Глава МВС про підготовку до навчального року: Інформацію щодо безпеки в кожній громаді узагальнимо, рекомендації передамо МОН

Поліція і Державна служба України з надзвичайних ситуацій перевіряють укриття, зокрема ті, які розташовані на території навчальних закладів, після узагальнення дані з урахуванням безпекової ситуації в кожній окремій громаді передадуть до Міністерства освіти і науки, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, заступником керівника Офісу президента Олексієм Кулебою та керівниками ОВА обговорювали актуальну тему - підготовку до нового навчального року", - написав Клименко в телеграм-каналі в четвер.

Міністр наголосив: "Безпека дітей - незмінний курс роботи МВС у цьому питанні".

За його словами, ДСНС спільно з поліцією систематично проводять комісійні обстеження укриттів, зокрема тих, що розташовані на території навчальних закладів.

"Звичайно, першочергово потрібно зважати на безпекову ситуацію в кожній окремій громаді. Ми узагальнюємо ці дані і передамо рекомендації колегам із МОН", - повідомив глава МВС.

Клименко також додав, що МВС продовжує реалізовувати власні проєкти, спрямовані на формування безпечного освітнього середовища: підготовка спеціалістів з безпеки; розширення мережі класів безпеки, яких в Україні вже створено близько 1500; впровадження паспорта безпеки кожного закладу освіти, посилення безпекових заходів у закладах освіти (охорона, сигналізація, відеоспостереження тощо).

"Працюємо над тим, щоб розпочаті проєкти стали повноцінними змінами, які приносять бажаний результат. Бо ми в МВС упевнені, що освіта має бути не лише якісною, а й безпечною", - підсумував міністр.