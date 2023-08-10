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15:50 10.08.2023

Росіяни ховають своїх військових на тимчасово захоплених територіях України, не відправляючи їхні останки на батьківщину - Маляр

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Росіяни ховають своїх військових на тимчасово захоплених територіях України, не відправляючи їхні останки на батьківщину - Маляр

Росіяни, намагаючись приховати реальні втрати, здійснюють масові поховання своїх загиблих військових на тимчасово окупованій території України, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Наразі скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворогів. Сотні загиблих щодня і на Сході, і на Півдні. Командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії", - написала вона в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомила Маляр, "поблизу Мелітополя в Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, яких окупанти доставляють на вантажних автомобілях. Місцеві жителі відчувають характерний їдкий дим уже тривалий час".

Вона також розповіла про те, що "до моргу Чаплинської районної лікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із херсонського напрямку, яких хоронять на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га".

 

Теги: #міноборони #маляр

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