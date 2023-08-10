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12:57 10.08.2023

Найближчими днями в північних і східних областях очікуються дощі та грози

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Найближчими днями в північних і східних областях очікуються дощі та грози

У п'ятницю, 11 серпня, у всій Україні, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, очікуються короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, у східних областях - східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, у східних і південних областях 17-22°, удень 21-26°, на сході та Одещині до 29°.

У Києві в п'ятницю, 11 серпня, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 11 серпня найвища температура вдень була 34,7° у 1992, 2015 рр., найнижча вночі 8,4° у 1919, 1956 рр.

У суботу, 12 серпня, в Україні короткочасні дощі та грози, у Чернігівській, Сумській областях вночі значні дощі; вдень у північно-східних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Лише в західних, Вінницькій, Одеській областях та в Криму без опадів.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура в південній та східній частинах вночі 15-20°, удень 24-29°, на решті території вночі 11-16°, удень 19-24°, на Закарпатті 23-28°.

У Києві в суботу, 12 серпня, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 21-23°.

Теги: #погода #прогноз

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