Рівненська область від початку повномасштабного вторгнення прийняла 88 тис. переселенців, 52 тис. уже не планують повертатися - ОВА

Рівненська область із початку повномасштабного вторгнення прийняла 88 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 52 тисячі з них не планують повертатися, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Коваль.

"Рівненська область із початку повномасштабного вторгнення прийняла 88 тисяч переселенців. На сьогодні в нас залишилися і обрали Рівненщину другою домівкою 52 тисячі жителів. Це наші нові жителі, ми їх уже не називаємо переселенцями, і скажу, що серед них багато висококваліфікованих фахівців, зокрема 138 лікарів, які посилили медичну систему області", - сказав Коваль в ефірі загальнонаціонального марафону в четвер.

За його даними, в області є 40 релокованих підприємств, відзначено факти масштабування підприємств. "Є підприємства, які масштабувалися на Рівненщину. Так, наприклад, учора була зустріч із харківським підприємцем, який залишив на Рівненщині філію і повернувся до Харкова. Тобто масштабував свою діяльність у нашому регіоні. І такі приклади непоодинокі, і підприємства, повертаючись у свої рідні регіони, залишають філії в Рівному", - сказав Коваль.