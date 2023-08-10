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11:04 10.08.2023

Рівненська область від початку повномасштабного вторгнення прийняла 88 тис. переселенців, 52 тис. уже не планують повертатися - ОВА

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Рівненська область від початку повномасштабного вторгнення прийняла 88 тис. переселенців, 52 тис. уже не планують повертатися - ОВА

Рівненська область із початку повномасштабного вторгнення прийняла 88 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 52 тисячі з них не планують повертатися, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Коваль.

"Рівненська область із початку повномасштабного вторгнення прийняла 88 тисяч переселенців. На сьогодні в нас залишилися і обрали Рівненщину другою домівкою 52 тисячі жителів. Це наші нові жителі, ми їх уже не називаємо переселенцями, і скажу, що серед них багато висококваліфікованих фахівців, зокрема 138 лікарів, які посилили медичну систему області", - сказав Коваль в ефірі загальнонаціонального марафону в четвер.

За його даними, в області є 40 релокованих підприємств, відзначено факти масштабування підприємств. "Є підприємства, які масштабувалися на Рівненщину. Так, наприклад, учора була зустріч із харківським підприємцем, який залишив на Рівненщині філію і повернувся до Харкова. Тобто масштабував свою діяльність у нашому регіоні. І такі приклади непоодинокі, і підприємства, повертаючись у свої рідні регіони, залишають філії в Рівному", - сказав Коваль.

Теги: #переселенці #рівненська_область

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