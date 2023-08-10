Російська влада дедалі більше обмежує доступ до об'єктивної інформації, відключаючи VPN - британська розвідка

За останній тиждень російська влада посилила заходи щодо обмеження доступу росіян до VPN - багато найпопулярніших VPN перестали працювати в деяких регіонах РФ, повідомляє британська розвідка.

"За останній тиждень російська влада, ймовірно, активізувала свої зусилля з порушення доступу російських громадян до віртуальних приватних мереж (VPN). Повідомляється, що багато з найпопулярніших VPN стали недоступними в деяких регіонах Росії", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Twitter у п'ятницю вранці.

VPN дають змогу користувачам приховувати свій доступ в інтернет, зберігати конфіденційність і обходити державну цензуру. "Попри те, що з 2017 року VPN заборонені, вони дуже популярні в Росії", - зазначають британські фахівці.

"Крім посилення технічних порушень, російська держава розгорнула інформаційну кампанію, намагаючись залякати громадян, щоб ті не користувалися VPN, стверджуючи, що вони наражають на ризик свої персональні дані", - зазначають у розвідці Британії.