Події

10:16 10.08.2023

У Дрогобицькій громаді налічується до 16 тисяч переселенців, 30% із них, імовірно, залишаться жити в ній постійно - мер

2 хв читати
У Дрогобицькій громаді налічується до 16 тисяч переселенців, 30% із них, імовірно, залишаться жити в ній постійно - мер

30% переселенців із близько 16 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які наразі перебувають у Дрогобицькій громаді (Львівська область), можуть залишитися в ній для постійного проживання, повідомив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

"Зараз у громаді налічується до 16 тисяч переселенців, з яких, за нашими підрахунками, 30% залишиться все-таки в нас на постійне (проживання - ІФ-У). Бо їм нема куди повертатися. Це маріупольці, луганчани, донеччани, є люди з Херсонської та Запорізької областей - їх близько 6-7 тисяч", - сказав Кучма в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Дрогобицькій громаді офіційно зареєструвалося близько 20 тисяч ВПО. Але реальна їх кількість, за словами мера, може бути втричі більшою, тому що "багато людей приїжджали на дві-три доби, чимало просто не хотіли реєструватися".

Водночас Кучма уточнив, що на сьогодні населення Дрогобицької об'єднаної територіальної громади становить 125 тисяч осіб.

Повний текст інтерв'ю Кучми буде розміщено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

Інтерв'ю міського голови Дрогобича Тараса Кучми підготовлено в рамках спільного спецпроєкту інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та Фонду Східна Європа "Досвід громад", започаткованого за підтримки програми "Стійкість", яку впроваджує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ERIM (Франція) і коштом Європейського Союзу.

Мета спецпроєкту "Досвід громад" - показати досвід українських громад з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб задля підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Детальніше про ефективну взаємодію з ВПО можна дізнатися в безкоштовному онлайн-курсі "Адаптація та інтеграція ВПО: досвід і можливості" на освітній платформі "Зрозуміло!".

Теги: #мер #переселенці #дрогобич #кучма_тарас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 10.08.2023
Мер Дрогобича: 60% переселенців у Дрогобичі - це ті, кому нікуди повертатися

Мер Дрогобича: 60% переселенців у Дрогобичі - це ті, кому нікуди повертатися

09:53 08.08.2023
Понад 900 дітей ВПО долучаються до занять у дитячих центрах "МаленькіВеликі" від HealthRight International

Понад 900 дітей ВПО долучаються до занять у дитячих центрах "МаленькіВеликі" від HealthRight International

05:35 28.07.2023
Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника на столицю

Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника на столицю

19:22 24.07.2023
Мер Харкова запрошує батьків школярів обговорити організацію освіти дітей

Мер Харкова запрошує батьків школярів обговорити організацію освіти дітей

11:19 16.07.2023
Додому хочуть повернутися 76% біженців і 82% ВПО - дослідження УВКПЛ ООН

Додому хочуть повернутися 76% біженців і 82% ВПО - дослідження УВКПЛ ООН

17:44 14.07.2023
Заборгованість за виплатами переселенцям за липень буде погашено найближчим часом - Мінреінтеграції

Заборгованість за виплатами переселенцям за липень буде погашено найближчим часом - Мінреінтеграції

15:00 13.07.2023
Відсторонення судом мера Рівного всупереч нормам - це обмеження права на обрання місцевої влади - Асоціація міст України

Відсторонення судом мера Рівного всупереч нормам - це обмеження права на обрання місцевої влади - Асоціація міст України

12:22 13.07.2023
Проєкт із допомоги переселенцям у Запоріжжі від чеської People in Need завершився

Проєкт із допомоги переселенцям у Запоріжжі від чеської People in Need завершився

20:26 11.07.2023
САП і НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці, які за $5,3 тис. забезпечували перетин кордону

САП і НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці, які за $5,3 тис. забезпечували перетин кордону

20:26 11.07.2023
Кабмін продовжив на пів року виплати внутрішнім переселенцям

Кабмін продовжив на пів року виплати внутрішнім переселенцям

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Дрогобича: 60% переселенців у Дрогобичі - це ті, кому нікуди повертатися

У Запоріжжі вже троє загиблих і дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина

7 ударних дронів із 10 знищено в ніч на четвер - Повітряні сили ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

ЗС України відбили атаки противника на околицях Кліщіївки, а також на авдіївському, мар'їнському, шахтарському напрямках

ОСТАННЄ

Російський корабель "Оленегорский горняк" має дуже мало шансів повернутися у свій Північний флот - спікер ВМС ЗСУ

Чотирьох спільників Медведчука, які готували держпереворот, засуджено до тюремних термінів - СБУ

На Львівщині чотири людини загинули, отруївшись газами в підвалі з картоплею

Російська влада дедалі більше обмежує доступ до об'єктивної інформації, відключаючи VPN - британська розвідка

Ворог намагається перехопити ініціативу на куп'янському напрямку, ситуація складна, але контрольована - Череватий

На Київщині фактів влучань БПЛА не зафіксовано - ОВА

Унаслідок обстрілів загинули троє жителів Донецької області: двоє в Зарічному та один у Часовому Ярі - ОВА

У Запоріжжі вже троє загиблих і дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина

7 ударних дронів із 10 знищено в ніч на четвер - Повітряні сили ЗСУ

Уночі ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА