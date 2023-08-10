У Дрогобицькій громаді налічується до 16 тисяч переселенців, 30% із них, імовірно, залишаться жити в ній постійно - мер

30% переселенців із близько 16 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які наразі перебувають у Дрогобицькій громаді (Львівська область), можуть залишитися в ній для постійного проживання, повідомив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

"Зараз у громаді налічується до 16 тисяч переселенців, з яких, за нашими підрахунками, 30% залишиться все-таки в нас на постійне (проживання - ІФ-У). Бо їм нема куди повертатися. Це маріупольці, луганчани, донеччани, є люди з Херсонської та Запорізької областей - їх близько 6-7 тисяч", - сказав Кучма в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Дрогобицькій громаді офіційно зареєструвалося близько 20 тисяч ВПО. Але реальна їх кількість, за словами мера, може бути втричі більшою, тому що "багато людей приїжджали на дві-три доби, чимало просто не хотіли реєструватися".

Водночас Кучма уточнив, що на сьогодні населення Дрогобицької об'єднаної територіальної громади становить 125 тисяч осіб.

Повний текст інтерв'ю Кучми буде розміщено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

Інтерв'ю міського голови Дрогобича Тараса Кучми підготовлено в рамках спільного спецпроєкту інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та Фонду Східна Європа "Досвід громад", започаткованого за підтримки програми "Стійкість", яку впроваджує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ERIM (Франція) і коштом Європейського Союзу.

Мета спецпроєкту "Досвід громад" - показати досвід українських громад з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб задля підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Детальніше про ефективну взаємодію з ВПО можна дізнатися в безкоштовному онлайн-курсі "Адаптація та інтеграція ВПО: досвід і можливості" на освітній платформі "Зрозуміло!".