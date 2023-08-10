На Київщині фактів влучань БПЛА не зафіксовано - ОВА

У ніч на четвер у багатьох областях України через російську атаку безпілотниками було чути звуки вибухів - працювала ППО.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, "ворог укотре атакував область БПЛА. Повітряна тривога тривала понад 3 години. В області працювала ППО.

За даними Київської ОВА, минулої ночі "фактів влучань не зафіксовано, постраждалих немає".

Як зазначається, "за попередньою інформацією, падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень".

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін також повідомив про нічну роботу ППО в області. "Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була під прицілом ворога. Було чути вибухи в області. Це працювали сили ППО", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України, у ніч на 10 серпня 2023 р. ворог завдав удару по Україні іранськими безпілотниками з північно-східного напрямку з району Курська. Знищено сім із 10 ворожих безпілотників. "Про уражені об'єкти та ліквідацію наслідків на Рівненщині повідомить місцева влада", - наголосили в ПС ЗСУ.