Уночі ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі, 10 серпня, втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ і наразі перебуває на межі блекауту, повідомили в Національній енергогенеруючій компанії "Енергоатом".

"ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

"У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти використовують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора", - попереджає компанія.

Як зазначив в.о. виконавчого директора ДП "НАЕК "Енергоатом" Тарас Ткач, у разі повної втрати зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні насоси станції - і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".

"У цьому випадку необхідно терміново "розхолодити" його в умовах відсутності охолоджувальних насосів", - акцентував він.

"Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока", - попереджають в "Енергоатомі".

У повідомленні наголошується: "подальша окупація ЗАЕС Росією, управління станцією нелегітимним і непідготовленим рашистським керівництвом, яке не несе жодної відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку об'єкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи".