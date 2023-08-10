У результаті нічного ворожого обстрілу села на Харківщині поранено двох мирних жителів - Синєгубов

У ніч на четвер, близько опівночі, російські окупаційні війська обстріляли с. Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік і 39-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, опівночі окупанти завдали удару по Куп'янську керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. У цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.