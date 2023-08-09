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23:34 09.08.2023

Російські війська за день обстріляли п'ять громад Сумської області

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Російські війська за день обстріляли п'ять громад Сумської області

Російські війська за день 15 разів відкривали вогонь по прикордонню Сумщини, під обстрілом опинилися п'ять громад, повідомляє обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 середи.
«Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Обстріли зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська громади», - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.
Як зазначає обладміністрація, окупанти вдарили з гранатометів, мінометів та артилерії. Зокрема, у Краснопільській громаді було 12 вибухів, Великописарівській – 28, а у Новослобідській громаді зафіксували 9 вибухів. Також обстріляли Білопільську громаду - 25 вибухів, і Середино-Будську - 15 вибухів.
"Попередньо - без людських втрат і руйнувань громадянської інфраструктури", - повідомили в ОВА.
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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