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20:41 09.08.2023

Нардепа Гунька відправили під варту з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн

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Нардепа Гунька відправили під варту з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) узяв під варту народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька, якого 8 серпня викрили на хабарі у $85 тис., повідомляє ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене генеральним прокурором, та обрав народному депутату, якого напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави", - ідеться в повідомленні ВАКС у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, на виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Як зазначається в повідомленні, прокурор САП наполягав на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 50 млн грн.

Як повідомлялося раніше з посиланням на САП, Гунька підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель. Встановлено, що народний депутат України, будучи головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать державному підприємству Академії аграрних наук. За такі послуги нардеп висловив прохання підприємцю передати йому "винагороду", що становить $221 тис. Народного депутата та його спільників викрили за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ та за сприяння генерального прокурора після отримання ними частини обумовлених коштів, а саме $85 тис.

 

Теги: #суд #арешт #гунько

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